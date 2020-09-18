Karaman'da güneş panelleri ile 20 bin konutun enerjisi karşılanacak

Derya Karataş, şöyle bilgi verdi: Santralimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 enerji hedefleri doğrultusunda temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak faaliyete geçti. Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın katkılarıyla 2014 yılında fizibilite ve ön çalışma işlemleriyle başlayan projede 4 Eylül 2020 itibariyle de resmi olarak enerji üretimi için şalter açıldı."