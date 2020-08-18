Karaman'da dehşet! Eski sevgisilini vurarak öldürdü: Sinirlerime hakim olamadım
KARAMAN'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) ve eşi Oğuzhan E. adliyeye sevk edildi. Seher E.'nin ifadesinde, Ömer Köfün ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığını, telefonda tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayarak piknik yaptığı alana giderek onu öldürdüğünü söyledi.
2 arkadaşı ile birlikte ormanlık alana pikniğe giden 2 çocuk babası Ömer Köfün, daha önce sevgili olduğu 2 çocuk annesi Seher E. ile telefonda tartışmaya başladı.
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Tartışmanın ardından piknik alanına gelen Seher E., yanında getirdiği av tüfeği ile Ömer Köfün'e ateş açtı.
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Köfün ağır yaralanırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan nüdahalede Köfün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
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Seher E. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerini Köfün'ün yanına yaklaştırmamak için bir süre direndi. Seher E. daha sonra ekiplere teslim oldu. Bu sırada olay yerine gelen Seher E.'nin eşi Oğuzhan E. de gözaltına alındı.
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