Karaman'da alacak kavgası kanlı bitti: Baba ve 3 oğlu yaralandı

İddialara göre, Karaman'da 10 bin liralık alacak verecek davası kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Cami arkasında meydana geldi. Aralarında alacak-verecek mevzusu olduğu iddia edilen M.K. ile baba Mustafa Ş. ve oğulları Yunus Emre Ş., Kazım Ş. Arif Ş. arasında kahvehanede tartışma yaşandı.

Tartışma büyüyerek sokağa taşındı. Kavga esnasında M.K. çıkardığı silah ile ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası baba ve 3 oğlu vurularak yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar ile baba Mustafa Ş. ve oğulları olmak üzere toplam 4 yaralıyı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıdı.

Hastanedeki yoğun müdahalelere rağmen Yunus Emre Şahin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi sırasında ARREST olan baba Mustafa Şahin'in ise cpr uygulaması ile hayata geri döndürüldüğü öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ ELEMANIN 10 BİN LİRA BORCU İDDİASI

Olayla ilgili iki tarafın da Kızık (Güdümen) köyünden olduğu ve M.K.'nın vurulan ailenin eski elemanları olduğu iddia edildi. 

İddialara göre; M.K., vurulan aileyle birlikte çalıştığı dönemde yaptığı 10 bin lira borcu ödemedi. Kahvehanede karşılaşan taraflar tartışmayı büyütünce ortaya çıkan silah da can aldı.

