HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Karakolda dehşet! İki polis gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti

UKRAYNA’da iki  polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek, tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Abone ol

Ukrayna’dada iki polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek, tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ukrayna Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kiev iline bağlı Kagarlik şehrinde hastaneye başvuran 26 yaşındaki bir kadın, polisler tarafından işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını iddia etti. Bunun üzerine yapılan incelemelerde, 2 polis memurunun işkence ve tecavüz olayıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi. Gözaltına alınan polislerin görevlerine son verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaz maskesi giydirip tecavüz ettiler

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, bir soygun vakasıyla ilgili tanık olarak gece polis merkezine çağırılan kadının polisler tarafından işkence gördüğünün ve tecavüze uğradığının belirlendiği belirtildi. Polis memurlarının, zorla gaz maskesi giydirdikleri kadının başının üzerinden tabancayla ateş ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Polis merkezindeki erkeğe tecavüz etmekle tehdit edip...

Polislerin ayrıca o sırada polis merkezinde bulunan bir erkeğe tecavüz etme tehdidinde bulunduklarının, diz üstü çöktürdükleri ve gaz maskesi giydirdikleri şahsın başına copla vurduklarının, başının üzerinden tabancayla ateş ettiklerinin belirlendiği ifade edildi. Polis merkezinde görevli polis amirlerinin de görevine son verildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

7 yıl sonra ikinci vaka

Ukrayna’da 2013 yılında Nikolayev ilinde 29 yaşındaki bir kadın 2 polis memuru tarafından işkence ve tecavüze uğramıştı. Nikolayev’de 2016 yılında ise 31 yaşındaki bir erkek, işkence gördüğü polisler tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kürekli saldırıya uğrayan komiser konuştu! İyi ki elimi silahıma götürmedim
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 62.500 kişinin hesabına o ödemeler yattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaynak çözümü! Borç alırım
4 otobüs firması şehirlerarası yolculuk tarihini açıkladı! HES kodu alınacak
Yazıklar olsun! Sosyal yardım hattını arayan kişinin 8 otomobili çıktı
Bilim Kurulu üyelerinden hayati uyarı! Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Maria Gladkikh gazeteci yaş kaç Maria Gladkikh babası kimdir
NYT: Hafter’in paralı askerleri Malta’ya kaçtı
AB kurtarma paketini onaylamazsa Alman devi Lufthansa iflas edecek
İngiltere fena karıştı! Boris Johnson danışmanını atmayınca Bakan istifa etti
Çocuklar ne zaman dışarı çıkacak 20 Mayıs çocuklar saat kaçta dışarı çıkacak?
Şevval orucu ne zaman başlar 2020 kaç gün şevval orucu tutulur?
Yorumlar 1 yorum