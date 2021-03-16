Karahan Çantay'ın röportajı ortalığı karıştırdı 'Sibel Can'la yasak aşk yaşadım tek gecelik...'
Onur Akay, Karahan Çantay'ın Sibel Can hakkındaki sözlerini yayımladı. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı.
Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay'ın vefatıyla ortalık fena karıştı. Sibel Can ile yasak aşk yaşadığı hatta seks kasetleri olduğu söylentileri aldı başını gitti. Can, konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Tek hamlesi sosyal medya hesaplarını yoruma kapatmak oldu.
Son olarak ise Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Karahan Çantay'ın Sibel Can hakkında yaptığı bir açıklama izleyenleri şaşırttı. Canlı yayına telefonla bağlanan Onur Akay, merak edilen soruları cevapladı.
Çantay verdiği son söyleşide "Sibel Can'la tek gecelik ilişkimiz oldu" demişti. Onur Akay açıklamasında bu konuya dair şunları söyledi:
"Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi cümlesi Karahan'ın kendi cümlesidir. Benim için tek gecelik bir ilişki olarak kaldı öyle yazılmasını istiyorum dedi. Daha çok yerlerde de olduğunu ima etti."