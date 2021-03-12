BIST 1.558
DOLAR 7,58
EURO 9,04
ALTIN 416,58

Karahan Çantay ile seks kaseti var denmişti! Sibel Can'dan ölüm sonrası şaşırtan hamle

TÜRKİYE'nin ilk erkek güzeli olan Karahan Çantay'ın ölümünün ardından kız kardeşi isyan etti. Çantay'ın bir dönem adının birlikte anıldığı Sibel Can'dan ise şaşırtan hamle geldi.

Karahan Çantay ile seks kaseti var denmişti! Sibel Can'dan ölüm sonrası şaşırtan hamle

Mr.Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz pazar günü Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiğini yazmıştı. 

120
Karahan Çantay ile seks kaseti var denmişti! Sibel Can'dan ölüm sonrası şaşırtan hamle

Çantay'ın ölüm haberi Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulanmıştı. 

220
Karahan Çantay ile seks kaseti var denmişti! Sibel Can'dan ölüm sonrası şaşırtan hamle

Çantay'ın kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay ise cenaze sahipsiz kaldı sözleriyle ilgili "Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü." açıklamasını yaptı. 

320
Karahan Çantay ile seks kaseti var denmişti! Sibel Can'dan ölüm sonrası şaşırtan hamle

Kardeşinin kırgın olduğunu belirten Çantay "Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi" diye konuştu. 

420