Karagümrük - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gözler, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçına çevriliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Samsunspor beraberliği sonrası yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Kötü gidişata dur demeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 24'e çıkartmayı amaçlıyor.

Fatih Karagümrük 0 - 0 Beşiktaş

24'Kranevitter oldukça uzak mesafeden şansını denedi. Top farklı şekilde auta çıktı.

21'El Bilal Toure - Cengiz Ünder iş birliği az daha golle sonuçlanıyordu. Cengiz'in şutu savunmadan döndü.

20'Serginho'nun sol kanattan ayak dışı uzun pasında Fofana hareketlendi. Ancak Paulista direkt kademeye girerek tehlikeye engel oldu.

19'Kranevitter'in Cengiz Ünder'in ayağına basması sonrası hakem Halil Umut Meler, Fatih Karagümrük'ün takım kaptanı Atakan'ı çağırarak "daha dikkatli olmaları" noktasında uyarıda bulundu.

7'Fatih Karagümrük'te Ricardo Esgaio bir sakatlık yaşıyor. Sakatlık nedeniyle oyun yaklaşık 2 dakika durdu.

5'Köşe vuruşu organizasyonunda Cengiz Ünder ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

1'Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Beşiktaş başladı.

Karagümrük - Beşiktaş ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Tresor, Fofana, Tiago, Balkovec, Camacho, Esgaio, Serginho

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal Toure

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın yönetiminde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve zirve yarışında 11 puan geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada hata yapmak istemiyor. Dolmabahçe'de Samsunspor ile berabere kalan Kara Kartal, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Karagümrük maçını kazanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. 13 karşılaşmada 6 galibiyet alan Beşiktaş, geride kalan mücadelelerde ise 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören ve oyun dışı kalan Orkun Kökçü, 2 haftalık aranın ardından tekrar sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de başlaması beklenen 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon süre aldığı 10 lig maçında 3 asist katkısında bulundu.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.