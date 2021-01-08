Karadenizli bunu da yaptı! Trabzon'un yaylasına gemi dikti servet harcamış
İSTANBUL Boğazı’nda gezi teknesi olarak kullanılan 15 metrelik tekne, Trabzon'a TIR'la taşınarak getirildi. 661 rakımlı bir tepeye yerleştirilen tekneyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Taşımayı yapan TIR'ın şoförü bile, 'sizin yaptığınız tam bir delilik' diye isyanı basmış.
"Karadenizli yine yaptı yapacağını" dedirten görüntü bu sefer Trabzon’dan ortaya çıktı. Düzköy ilçesinde bir restoran işleten Turan Zafer, ilçeye bir hareketlilik gelmesi için tekneden kafe yapmaya karar verince olanlar oldu.
Giresun'da görünce karar verdi: Tekne için arayışa geçen Turan Zafer, bir zamanlar İstanbul Boğazı’nda gezi teknesi olarak kullanılan ve bir süre önce Giresun’un Tirebolu ilçesine satılan tekneyi almaya karar verdi.
TIR'la taşıttı: 15 metre uzunluğunda, 4.60 metre genişliğindeki tekneyi denizden Akçaabat ilçesine getiren Zafer tekneyi vinç yardımıyla TIR'a yükledi.
Tek şeritli, rampalı ve virajlı yollardan geçilerek ilçedeki 661 rakımlı Yenimahalle’ye getirilen tekne, daha önceden yapılmış beton yapının üzerine yerleştirildi.