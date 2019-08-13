Karadeniz'in sodalı gölü bayramda ziyaretçilerle doldu taştı

Doğanın bize sunacağı ender görülen bir güzellik. Hem akan hem de sodalı oluşu nedeniyle mavi olan bir su. Bayram boyunca günde 5 binin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı bayram boyunca da toplamda 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti.