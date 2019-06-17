Karadeniz'in minik kuşu Pulim ile meşhur oldu Tarkan'la sahne almak istiyor

Pulim şarkısıyla Karadeniz müziğini Deep House müzik tarzıyla ilk kez bir araya getiren Uzun, gelecekte yapacağı çalışmalarla ilgili olarak “Hep bu şarkı gibi Karadeniz Deep House tarzı müzik yapmayacağız. Daha farklı, Türkiye'de pek fazla yapılmamış tarzları da denemeye çalışacağız. Devamı gelecek fakat Pop mu, Arabesk mi, Karadeniz mi belli değil. Farklı bir tarz olacağı kesin” diye konuştu.

Youtube’da 3 ay gibi sürede 25 milyona ulaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Uzun, “3 ay bile olmadan 25 milyona ulaştık. 50 milyona da bir buçuk ay sonra ulaşırız diye düşünüyorum” dedi.