Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulan 77 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 77 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığını duyurmuştu.

Kayıp ihbarında bulunulan kişiler için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Enkazda 2 ceset Öte yandan sel felaketinde Kastamonu Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği enkazdaki arama çalışmalarında akşam saatlerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cesetler hastane morguna götürüldü.

Müteahhit için gözaltı kararı

Felaket sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kastamonu'daki yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir" denildi.