Karadeniz’deki rekor vakaların esrarı çözüldü! Samsun, Rize, Trabzon fırlamıştı
KARADENİZ illeri Samsun, Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'daki Covid-19 vaka patlamasının nedeni çözüldü. Karadeniz illerinde iz süren filyasyon ekipleri vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiğini belirledi. Rize Valisi iç içe sosyal yaşam alışkanlığı olduğunu belirtti. Prof. Aydın da bölgede ek tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun’da bu oran 458,53’e yükseldi. ‘Çok yüksek riskli iller’ kategorisinde yer alan Karadeniz’de vaka sayısı en yüksek Samsun’u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Bölgedeki Ordu, Amasya ve Rize ise en çok vaka azalan iller arasında açıklandı.
‘Çok yüksek riskli’ kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz’de filyasyon ekipleri vakaların analizini yaptı. Vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği belirlenerek, salgında aile içi bulaşın öne çıktığını belirlendi.
İz süren ekipler aile içi bulaş dışında, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin vaka artışına yol açtığı saptandı.
Vakların ‘açık hava’ düşüncesi ile çıkılan köy ve yayla evlerindeki toplu buluşmalarda daha fazla yayıldığı anlaşıldı.