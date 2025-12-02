BIST 11.152
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.753,32
HABER /  GÜNCEL

Karadeniz'de yeni gemi saldırısı

Karadeniz'de yeni gemi saldırısı

Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde 2 tankere yapılan saldırıların ardından bugün bir gemiye daha saldırı gerçekleşti. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Rusya’dan Gürcistan’a giden gemi saldırıya uğradı” ifadeleri yer aldı.

Abone ol

Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde 2 tankere yapılan saldırıların ardından bugün ayçiçek yüklü bir gemiye saldırı gerçekleşti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Rusya’dan Gürcistan’a giden gemi saldırıya uğradı” ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar gelecek...

ÖNCEKİ HABERLER
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Barbie logolu bu ürünü Bakanlık yasakladı! Evinizde varsa hemen atın
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Toprak kayması nedeniyle iki yolcu teknesi battı: 13 ölü, 57 kayıp
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
En düşük emekli aylığında sürpriz yok! Hazırlık yapılıyor enflasyon farkı...
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli tutuklandı
AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek
AYM'den kritik ehliyet düzenlemesi! Artık iptal edilemeyecek
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Boyun kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri
Boyun kısalığına karşı modern çözüm: Kemik uzatma yöntemleri
Ailesine veda mektubu bırakıp evden ayrıldı! 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Ailesine veda mektubu bırakıp evden ayrıldı! 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Bahçeli'den flaş MHP içi darbe ve Mesud Barzani açıklaması
Bahçeli'den flaş MHP içi darbe ve Mesud Barzani açıklaması
Jhon Duran'ın skoru 1-1 yapan golü öncesinde ihlal var mı? Trio'da 3 eski hakem açıkladı
Jhon Duran'ın skoru 1-1 yapan golü öncesinde ihlal var mı? Trio'da 3 eski hakem açıkladı