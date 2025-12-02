Karadeniz'de yeni gemi saldırısı

Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde 2 tankere yapılan saldırıların ardından bugün bir gemiye daha saldırı gerçekleşti. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Rusya’dan Gürcistan’a giden gemi saldırıya uğradı” ifadeleri yer aldı.Abone ol
Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde 2 tankere yapılan saldırıların ardından bugün ayçiçek yüklü bir gemiye saldırı gerçekleşti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Rusya’dan Gürcistan’a giden gemi saldırıya uğradı” ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar gelecek...