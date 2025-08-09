Karadeniz'de yağış, Marmara'da rüzgar! AKOM ve Meteoroloji'den dikkat uyarısı...
Son dakika hava durumu tahminleri açıklandı. İl il Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde sağanak yağış etkili olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cumartesi günü Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep, Adıyaman ve Samsun'da sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Isparta ve Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yağışların cumartesi günü doğuya hareket edeceğini belirten Macit, cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olacağını, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışların beklendiğini söyledi.
Macit, hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek, "Sıcaklıklar hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." dedi.
Macit, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında görüleceğini belirtti.
İşte il il beklenen hava durumu...