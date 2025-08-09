Karadeniz'de yağış, Marmara'da rüzgar! AKOM ve Meteoroloji'den dikkat uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Isparta ve Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.