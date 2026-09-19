Karadeniz'de sağanak sel getirdi! Rize ve Trabzon'da yollar göle döndü, araçlar sulara gömüldü

Baydaş, yağışın en çok İyidere ilçesinde hissedildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimiz genelinde toplam 3 binin üzerinde menfez var. Menfezleri yaklaşık iki yıldır sürekli temizliyoruz Karayolları ve DSİ ekiplerimizle beraber. Burada arkada göreceksiniz heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek Karayolları gerek DSİ ve gerekse belediye ekiplerimiz geceden beri burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz, ilimiz genelde herhangi bir can kaybımız yok. Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var."

Yağışla ilgili gerekli uyarıları daha önce yaptıklarına değinen Baydaş, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık ama birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzeme menfezi tıkamış, inşallah onu hızlıca açacağız." dedi.