Karadeniz'de resmen istila yaşanıyor! Yurt genelinde alarm!

Sert kabuklular: Fındık ve ceviz

Yumuşak meyveler: Elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgiller

Sebzeler: Mısır, domates, biber, fasulye

Uzmanlar, fındıkta iç meyvenin büzüşmesine neden olan bu zararlının, ürünün pazarlanabilirliğini düşürdüğünü ve rekolte kaybını artırdığını belirtiyor.

MÜCADELE İÇİN İKİ YÖNTEM KİMYASAL VE BİYOLOJİK

Tarım ve Orman Müdürlükleri, istilacı böcekle mücadelede hem kimyasal hem de biyolojik yöntemlerin birlikte uygulanması gerektiğini açıkladı.

Kimyasal mücadele: Yayılımın yoğun olduğu alanlarda ruhsatlı ilaçlarla yapılan kontrollü ilaçlama, kısa vadeli çözüm sağlıyor. Ancak doğal dengeyi korumak için uygulamanın dikkatli yapılması gerekiyor.

Biyolojik mücadele: Uzun vadeli çözüm olarak, Kahverengi Kokarca’nın doğal düşmanı olan Samuray Arısı (Trissolcus japonicus) doğaya salınıyor. Bu arı türü, kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelliyor.

EVLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR

Kahverengi Kokarca yalnızca tarım alanlarında değil, şehirlerdeki evlerde de görülmeye başladı. Soğuk havalarda ısınmak için kapı aralıklarına, pencere kenarlarına ve çatlaklara sığınan bu böcekler, ezildiklerinde yoğun bir koku yayıyor.

Uzmanlar, bu böceklerin ezilmemesi gerektiğini belirterek, sabunlu su dolu kaplarda imha edilmesi ya da Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi çağrısında bulunuyor.