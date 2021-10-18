Karadeniz'de palamut olmayınca balıkçıların yeni geçim kapısı deniz salyangozu oldu
KARADENİZ'de bu sezon palamutun beklenenden az olması nedeniyle, kıyı balıkçıları ihraç ürünü olan deniz salyangozuna yöneldi. Deniz salyangozu bolluğu balıkçıların yeni umudu oldu.
Karadeniz’de bu sezon özellikle kıyı balıkçıları için palamut beklenenden azdı. Bu durum da balıkçıları ihraç ürünü deniz salyangozuna yöneltti. Trabzon’da bazı balıkçılar son yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen deniz salyangozuna yöneldikleri için hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin kazandığını söylediler.
Kıyı balıkçıları olarak bu sezon özellikle palamudun olmayışı kendilerini olumsuz etkilediğini belirten balıkçılardan Erkan Acuner, “Başta palamut olmak üzere diğer balık çeşitleri az olduğu için deniz salyangozuna yöneldik. Deniz salyangozu Karadeniz’de oldukça fazla, istilacı tür olarak biliniyor. İhraç ürünü olduğu için ülke ekonomik katkısı var” dedi.
Avuner, “Şartlar uygun olduğunda günde 500 kilogram bazen, 1 tona kadar deniz salyangozu tutabiliyoruz. Şartlar kötü olursa 100-150 kilogram kadar tutuyoruz. Karadeniz’de Sinop’tan Hopa’ya kadar farklı yerlerde avcılığı yapılıyor” diye konuştu.