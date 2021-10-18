Karadeniz'de palamut olmayınca balıkçıların yeni geçim kapısı deniz salyangozu oldu

Karadeniz’de bu sezon özellikle kıyı balıkçıları için palamut beklenenden azdı. Bu durum da balıkçıları ihraç ürünü deniz salyangozuna yöneltti. Trabzon’da bazı balıkçılar son yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen deniz salyangozuna yöneldikleri için hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin kazandığını söylediler.