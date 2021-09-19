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Karadeniz'de ilk ve tek! Ziyaretçi akınına uğruyor: Zonguldak'ta gören telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de ilk ve tek! Ziyaretçi akınına uğruyor: Zonguldak'ta gören telefona sarıldı

Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olma özelliğini taşıyan 2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti, hafta sonları adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Karadeniz'de ilk ve tek! Ziyaretçi akınına uğruyor: Zonguldak'ta gören telefona sarıldı

Tarihi Tios, Tieion, Tianon, Tium gibi isimlerle anılan 2 bin 700 yıllık antik kent bölgenin tarihine ışık tutuyor. Kazı çalışmalarına 2006 yılında başlandı.

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Karadeniz'de ilk ve tek! Ziyaretçi akınına uğruyor: Zonguldak'ta gören telefona sarıldı

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde M.Ö. 6 ve 7. yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında tapınağın kriptosuna da ulaşıldı. 

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Karadeniz'de ilk ve tek! Ziyaretçi akınına uğruyor: Zonguldak'ta gören telefona sarıldı

Yazılı eserlerin yanı sıra, liman, madeni para, tapınak, kilise, hamam gibi eserler tespit edildi.

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Karadeniz'de ilk ve tek! Ziyaretçi akınına uğruyor: Zonguldak'ta gören telefona sarıldı

Kalede yaşayanların su ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan su sarnıcı dikkat çekiyor.

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