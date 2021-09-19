Karadeniz'de ilk ve tek! Ziyaretçi akınına uğruyor: Zonguldak'ta gören telefona sarıldı
Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olma özelliğini taşıyan 2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti, hafta sonları adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Tarihi Tios, Tieion, Tianon, Tium gibi isimlerle anılan 2 bin 700 yıllık antik kent bölgenin tarihine ışık tutuyor. Kazı çalışmalarına 2006 yılında başlandı.
114
Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde M.Ö. 6 ve 7. yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında tapınağın kriptosuna da ulaşıldı.
214
Yazılı eserlerin yanı sıra, liman, madeni para, tapınak, kilise, hamam gibi eserler tespit edildi.
314
Kalede yaşayanların su ihtiyacının karşılanabilmesi için yapılan su sarnıcı dikkat çekiyor.
414