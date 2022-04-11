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Karadeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20:40 sıralarında bir deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

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Karadeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 20:40 sularında meydana gelen depremin İstanbul'da yaşayan pek çok kişi tarafından hissedildiği bildirildi.

AFAD paylaştığı verilerde depremin büyüklüğünü 4.4 olarak aktardı. AFAD'ın aktardığı verilere göre deprem Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 89.23 km. açığında, 37.72 km derinlikte meydana geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Bakan Kurum'dan geçmiş olsun mesajı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili Zonguldak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Kurum, ekiplerin süreci yakından takip ettiğini de belirtti.

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