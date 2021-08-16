Karadeniz sel bölgesinden seslenen Haluk Levent: Lütfen yardım diye bunları göndermeyin

"Bu arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları gönderiyor"

AFAD sayfalarında ihtiyaç durumları var. Onlara göre bir şeyler gönderin. Kastamonu'ya yardım gönderirken düzenli bir şekilde gelsin. Bu arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları gönderiyor. Yiyecek içecek de göndermeyin, o konuda bir sıkıntı yok."