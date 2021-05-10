Karadeniz inadı tuttu! Trabzon'da gören merak edip soruyor çok masraf yapıldı

Çaykara'nın Akdoğan Mahallesi’nde komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce dik yamaçtaki sınır arazilerinde, su kaynaklı anlaşmazlık çıktı. Aralarında küslük olup, birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, araç yolu olmayan ve patikadan ulaşım sağladıkları evlerine çıkan 2 farklı merdiven yaptırdı.