Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak? Bakan Dönmez açıkladı

'Vatandaşın cebine nasıl yansıyacak' sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor" dedi.

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Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın evlere ulaşması için ilk adım atıldı. Gazı taşıyacak borular, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle birlikte denize döşenmeye başladı.

Tören sonrası TRT Haber özel yayınına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının evlere ulaşması için yapılan denize boru hattı döşeme projesine ilişkin detayları aktarırken bulunan gazın fiyatlara olacak etkisine de değindi.

'Çıkarılacak olan Karadeniz gazı vatandaşın cebine nasıl yansıyacak' sorusunu yanıtlayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek"

"Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak. Yıllarca yerli kaynağa, petrole gaza bu ülke hasret. Biraz daha sabırlı olalım, bunun karşılığını hep birlikte alacağız.

Bazen bize de diyorlar, gazı buldunuz ama hala fiyatlarda bir indirim yok diye. Gazı bulduk ama daha onu çıkaracağız, üreteceğiz ve sisteme basacağız. Ondan sonra bunları konuşmaya başlayacağız. Vatandaşımız müsteri olsun, bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin. İnsanımız bu gazı mutfağında kullanınca hissedecek."

"Konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek"

İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak başlatacağız. İkinci fazda ise 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. ilk fazdaki veriler daha sağlıklı hedefler belirletecek. 25-30 yıl süreyle konutlarda kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den üretilecek. Vatandaşımızın konforu, rahatı, bütçesi her şeyin başında geliyor. Bu gaz bir sanayi tesisinde de belki yakılabilir fakat bunu karşılama oranları olarak bir mukayese yapıyoruz.

"Karadeniz'den sonra Akdeniz'e tekrar bakılacak"

Yerin altını araştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Bir de Karadenizin formasyonunu yeniden değerlendirme imkanını bulduk. Daha önce de çalışmalar oldu fakat keşif olamamıştı. Şimdi o bölgelerde yeniden çalışma yürütülüyor. Doğal gaz arama meselesi Akdeniz'de başlamıştı. Karadeniz gibi bir keşifle sonlanmamıştı fakat öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız olmuştu. Karadeniz'deki programın yoğunluğundan dolayı gemilerimiz burada çalışıyor. Daha sonra Akdeniz'e de tekrar bakılacak."