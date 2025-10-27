BIST 10.853
Karadeniz derbisinde puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

rendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Karşılaşmada Samsunspor'un golünü 7. dakikada Holse atarken Çaykur Rizespor'un golünü 43. dakikada Rak-Sakyi kaydetti. 

Bu sonucun ardından Samsunpor puanını 17'ye Çaykur Rizespor da 10'a yüksetti. 

Gelecek hafta Samsunspor deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

