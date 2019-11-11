Karadeniz Bölgesi'ni istila ediyor görüldüğü yerde yok edilmesi söyleniyor

Yazın fındık bahçelerinde, kışın ise ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yaşamaya çalışan kahverengi kokarcalar, üreticileri tedirgin etmeye devam ediyor. Bu böcek türü için kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik mücadelenin de başlatılması planlanıyor.