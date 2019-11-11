Karadeniz Bölgesi'ni istila ediyor görüldüğü yerde yok edilmesi söyleniyor
Bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği fındık ağaçlarını istila ettiği söylenen 'kahverengi kokarca', Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baş belası bir hale geldi.
Yazın fındık bahçelerinde, kışın ise ev ve ahır gibi kapalı ortamlarda yaşamaya çalışan kahverengi kokarcalar, üreticileri tedirgin etmeye devam ediyor. Bu böcek türü için kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik mücadelenin de başlatılması planlanıyor.
Gördükleri yerde yok etsinler: Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Kahverengi kokarca, kışı evlerde saklanarak geçirmeye hazırlanıyor. Üreticiler, bu istilacıyı gördükleri yerde yok etsinler; ahırlar ve evlerinin çevresini ilaçlasınlar" dedi.
Gürcistan'dan geliyor: Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği saptanan ve günde 30 kilometre yol kateden böcek türü, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünün kurumasına neden oluyor.
Kökünü kurutuyor: Fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirtilen istilacı böceğe karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra yurt dışından ithal edilecek 'Japonika' adlı arı türü ile biyolojik mücadele yapılması planlanıyor.