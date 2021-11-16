Karadağ Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor. Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Almanya'dan Daniel Siebert düdük çalacak ve kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karadağ - Türkiye

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Dünya Kupası için hesaplar

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan Ay-Yıldızlılar aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde ekibimiz grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı anlarda Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Millilerimiz Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve Ay-Yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse Türkiye grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise play-off oynama hakkı alabilmemiz için 1 puan yeterli olacak.