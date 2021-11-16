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Karadağ Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Karadağ Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar G grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor. Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Stefan Kuntz yönetimindeki milli takımımız zorlu deplasmandan zaferle dönmeye çalışacak. Peki; Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor. Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Almanya'dan Daniel Siebert düdük çalacak ve kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karadağ - Türkiye

Karadağ: Sarkic, Tomasevic, Savic, Vujacic, Radunovic, Vukcevic, Haksabanovic, Jovovic, Jankovic, Osmajic, Djurdjevic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Dünya Kupası için hesaplar

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan Ay-Yıldızlılar aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde ekibimiz grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı anlarda Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Millilerimiz Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve Ay-Yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse Türkiye grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise play-off oynama hakkı alabilmemiz için 1 puan yeterli olacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Tolga Ciğerci, Yusuf Sarı

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman

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