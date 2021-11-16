Karadağ Türkiye maçı CANLI YAYIN

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar G grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor. Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Stefan Kuntz yönetimindeki milli takımımız zorlu deplasmandan zaferle dönmeye çalışıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu onuncu ve son hafta maçında Karadağ'a konuk oluyor. Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayan müsabakada Almanya'dan Daniel Siebert düdük çalıyor ve kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Karadağ: 1 - 1 :Türkiye

(İlk yarı sona erdi)

22' GOOLLL! Ay-Yıldızlılar Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı! Sağ kanattan gelişen hücumumuzda Abdülkadir Ömür topu altı pas içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yolladı. Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ederek güzel bir dokunuşla ağlara gönderdi.

4' GOL! Fatos Beqiraj, Karadağ'ı öne geçiren golü attı! Sahamızdan çıkarken yaptığımız top kaybıyla gelişen Karadağ hücumunda Stefan Savic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fatos Beqiraj şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Dünya Kupası için hesaplar Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan Ay-Yıldızlılar aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Ekibimiz grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı anlarda Hollanda ile Norveç karşı karşıya geliyor. Millilerimiz Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve Ay-Yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse Türkiye grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise play-off oynama hakkı alabilmemiz için 1 puan yeterli olacak.