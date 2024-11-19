Karadağ - Türkiye / Canlı

A Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

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UEFA Uluslar B Ligi'ndeki A Milli Futbol Takımımız, 4. Grup'taki son maçında Karadağ'ın konuğu oluyor. Uluslar A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkacak Bizim Çocuklar'dan Hakan Çalhanoğlu sakatlık, Abdülkerim Bardakcı ise kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Karadağ 1 - 0 Türkiye

30'GOL! Karadağ, Krstovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Krstovic, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ceza sahasında Mert'le karşı karşıya kalan Krstovic, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

28'Gönderilen uzun topta ceza sahasının solunda topla buluşan Kenan pasını Kerem'e verdi. Kerem'in penaltı noktasından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

23'Orkun ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Orkun'un şutunda top üstten dışarı çıktı.

16'Jankovic kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top arka direğin yanından dışarı çıktı.

15'Vukcevic sağ kanatta Eren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karadağ kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

13'Krstovic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

8'Eren sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Arda'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

6'Sağ kanattan şık çalımla ceza sahasına giren Yunus kale önüne çevirmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

4'Savunmanın hatasında topu alan Arda'nın ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü.

1'İlk düdük geldi ve milli maç başladı.

Karadağ - Türkiye ilk 11'ler

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Eren Elmalı, Emirhan Topçu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kaan Ayhan

Hedef A Ligi

Milliler, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 11 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Karadağ ise oynadığı 5 müsabakayı da kaybetti ve son sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçın sonucuna bakılmaksızın Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Milliler, mağlup olması veya berabere kalması durumunda ise ikinci sıradaki Galler'in, İzlanda ile oynayacağı maç sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak. Galler ile puanların eşit olması durumunda genel averaja bakılacak. Ay-yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak.

Karadağ ile 6. randevu

Karadağ ile Türkiye, 3'ü resmi, 2'si de özel olmak 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 8 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Ekim'de Samsun'da karşılaştı ve Türkiye sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milliler, 351'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 636 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 238 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 869 gol kaydederken, kalesinde ise 908 gole engel olamadı.

Montella'nın 19. sınavı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 13'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 18 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.