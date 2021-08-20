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Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor! Tembellik Yarışması'nın ödülü 300 Euro

Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor! Tembellik Yarışması'nın ödülü 300 Euro

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde geleneksel olarak düzenlenen "tembellik yarışması" başladı.

Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor! Tembellik Yarışması'nın ödülü 300 Euro

Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 avro değerindeki ödülün sahibi olacak.

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Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor! Tembellik Yarışması'nın ödülü 300 Euro

Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor! Tembellik Yarışması'nın ödülü 300 Euro

Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağlıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

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Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor! Tembellik Yarışması'nın ödülü 300 Euro

Karadağlılar arasında hem çok çalışkan hem çok tembel insanların olduğunu söyleyen Blagojevic, "Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor. İnsanlar para ödülünden ziyade arkadaş edinmek için katılıyorlar." dedi.

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