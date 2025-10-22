Karaciğer sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler sağlınızı koruyabilir...
Yeni araştırmalar, bazı yiyeceklerin karaciğer fonksiyonlarını koruyabileceğini, iltihabı azaltabileceğini ve hatta karaciğerde yağ birikimini önleyebileceğini gösteriyor.
Karaciğer vücudumuzda hayati bir organdır ve sağlıklı kalması sağlığımıza genel faydalar sağlayabilir. Harvard Üniversitesi'nin araştırmaları, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğerin yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme düzenlemeleriyle tersine çevrilebileceğini gösteriyor. Aşağıda, karaciğer sağlığına faydaları kanıtlanmış 6 yiyeceği listeledik.
NAR
2024 yılında gerçekleştirilen araştırma, nar tüketiminin obezite ve metabolik bozukluğu olan yetişkinlerde karaciğer enzimlerini iyileştirmede etkili olabileceğini göstermiştir. Nar, antioksidanlar, anti-inflamatuar bileşikler ve lif açısından zengindir. Bu özellikler, karaciğeri oksidatif stresten korur, iltihabı azaltır ve yağ metabolizmasını iyileştirir. Çalışmalar, nardaki polifenollerin karaciğer hasarı belirteçlerini azalttığını ve yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer enzim profillerini iyileştirdiğini göstermektedir.
PANCAR
2023 tarihli bir araştırma , pancarda bulunanlar da dahil olmak üzere belirli fitonutrient sınıflarının, karaciğeri detoks enzimleri üretmeye teşvik ederek detoks sürecini desteklemeye yardımcı olabileceğini buldu.
Pancarlar besin açısından zengindir ve çalışmalar, betain, betain ve folat gibi bileşiklerle dolu olduğunu göstermektedir. Bu bileşikler özellikle karaciğer için faydalıdır. Pancarları buharda pişirerek, haşlayarak veya salatalara ekleyerek bütün olarak tüketebilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI
Bu altın rengi yağın çeşitli sağlık yararları sağladığı bilinmektedir. 2025 tarihli bir PMC incelemesi, sızma zeytinyağı takviyesinin karaciğer yağ içeriği, karaciğer enzimleri ve antropometrik ölçümlerde iyileşmelerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.
Günde 1-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağını, sos olarak, yemeklerde veya yemeklerin üzerine gezdirerek tüketebilirsiniz. Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, antioksidan ve polifenol içeriğini en üst düzeye çıkarabilir.