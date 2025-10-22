Karaciğer sorunu yaşayanlar dikkat! Bu besinler sağlınızı koruyabilir...

PANCAR

2023 tarihli bir araştırma , pancarda bulunanlar da dahil olmak üzere belirli fitonutrient sınıflarının, karaciğeri detoks enzimleri üretmeye teşvik ederek detoks sürecini desteklemeye yardımcı olabileceğini buldu.

Pancarlar besin açısından zengindir ve çalışmalar, betain, betain ve folat gibi bileşiklerle dolu olduğunu göstermektedir. Bu bileşikler özellikle karaciğer için faydalıdır. Pancarları buharda pişirerek, haşlayarak veya salatalara ekleyerek bütün olarak tüketebilirsiniz.