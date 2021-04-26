Karaciğer sağlığını korumak için ne yapmalıyız? İşte 10 öneri!
Vücudun fabrikası olarak da adlandırılan karaciğer sağlığını korumak büyük önem taşıyor. İşte karaciğer sağlığını korumak için 10 öneri!
Doğuştan gelen hastalıklar dışında, yetişkinlerde ortaya çıkan karaciğer sorunları bazı noktalara dikkat ederek önlenebiliyor. Yaşamın sürmesi için vücudun ihtiyacı olan proteinlerin üretilmesi, gıdaların işlenerek enerji elde edilmesi, yağların ve yağda eriyen A,D,E ve K vitaminlerinin emilimi için gerekli safrayı üretmek ve bağırsağa akmasını sağlamak, kanın pıhtılaşmasında çok önemli rol oynayan pıhtılaşma faktörlerinin sentezini gerçekleştirmek, vücutta dolaşan bakterilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak enfeksiyonlarla mücadele etmek, vücuda giren hemen her türlü zararlı kimyasalın zararsız hale getirilmesi gibi görevleri bulunan karaciğer hayati bir organ olarak karşımıza çıkar.
Karaciğer sağlığını korumanıza yardımcı olacak 10 tavsiye:
Hepatit aşısını ihmal etmeyin: Karaciğer yetmezliklerinin en önemli sebeplerinden birisi olan hepatit virüslerinin bulaşma riskidir. Dünyada 1.4 milyon, Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişinin her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden hayatını kaybettiği biliniyor. Halbuki iki infeksiyonun da tanısı kolay ve tedavisi mümkün. Ayrıca bu virüsler aşı sayesinde de önlenebilir. Aşı yaptırarak bulaşıcı hepatit virüslerine karşı kendilerini koruma altına almayan kişiler, farkında olmadan Hepatit B ve C virüslerine yakalanabilir. Aşı olunmadıysa, her birey, öncelikle erişkinler mutlaka Hepatit B ve C testlerini yaptırmalı, test sonucu pozitif olanlar uzman hekime başvurmalı, gerekiyorsa vakit kaybetmeden tedaviye başlamalı. Hepatit B ve C virüslerünün, kuaförlerde tıraş olurken, diş tedavisinde, çeşitli tedaviler sırasında temizliğine özen gösterilmeyen aletlere bulaşan kan aracılığı ile kişilere hiç tanımadıkları insanlarından bulaşabildiği unutulmamalı.
Alkolden uzak durun: Aşırı alkol tüketimi modern çağın en önemli karaciğer hastalıklarının sebeplerinin başında gelir. Dünya Sağlık Örgütü’nün limitini belirlediği alkol oranı aşıldığı andan itibaren karaciğer zarar görmeye başlar. Alkol, zamanla kişinin yaşam kalitesini de bozarak siroza ve karaciğer yetmezliğine neden olue. Sirozun neden olduğu karaciğer yetmezliğinin tek tedavisi de organ naklidir.