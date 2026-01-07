Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi

Karaciğer nakli, karaciğere metastaz yapmış kalın bağırsak kanseri hastaları için umut verici bir seçenek oldu. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Doç. Dr. Özgür Açıkgöz’ün öncülüğünde Türkiye’de ilk kez kolorektal kanser metastazı olan bir hastada başarıyla uygulanan karaciğer nakli, benzer durumdaki hastalara yeni bir tedavi süreci sundu.

Kalın bağırsak kanseri, karaciğere metastaz yaptığı durumlarda tedavi sürecini olumsuz etkiliyor. Günümüzde diğer tedavi seçeneklerinden yanıt alınamayan uygun hastalarda yapılan karaciğer nakli çalışmaları, metastazlı hastalar için yeni bir umut kapısı açıyor. 36 yaşındaki Sibel Karmış, 2019 yılında kalın bağırsak ve karaciğere yayılmış kanser teşhisi aldı. Kalın bağırsak ve karaciğer ameliyatlarının ardından uzun süre kemoterapi alan Karmış’ın karaciğerindeki hastalık ilerlemeye devam etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesinde Onkoloji ve Organ Nakli Konseylerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda karaciğer nakli için uygun bulunan hasta, nakil sonrası sağlığına kavuştu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Açıkgöz başarılı geçen tedavi sürecini, Sibel Karmış ise yaşadığı mutluluğu anlattı.

HİKAYESİ 2019 YILINDA BAŞLADI

Prof. Dr. Dayangaç, “Hastanın tanısı konulduğunda hastalık karaciğere de yayılmıştı. Henüz 30 yaşında kanser mücadelesi başlayan Sibel hanım, önce acil şartlarda kalın bağırsak ameliyatı geçirdi ve ardından kemoterapi tedavisi gördükten sonra karaciğer ameliyatı oldu. Bir süre hastalık kontrol altında görünse de kısa süre karaciğerde yeni tümörler ortaya çıktı. Modern kanser tedavilerine rağmen olumlu sonuç alınamayan Sibel hanım, karaciğer nakli sayesinde bugün tamamen tümörsüz ve sağlıklı bir yaşam sürüyor” dedi.

KARACİĞER NAKLİNDE UMUT

Kalın bağırsak kanserinin dünya genelinde en sık görülen kanserlerden biri olduğunu belirten Prof. Dayangaç, hastaların yaklaşık yarısında karaciğere metastaz geliştiğini söyledi. Metastazlı hastalarda en etkili tedavinin tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması olduğunu ancak tümörlerin yaygınlığı, karaciğer damarlarına yakınlığı veya vücudun başka bölgelerinde yayılım bulunması nedeniyle çoğu hastada bunun mümkün olmadığını belirtti. Cerrahi yapılsa bile hastaların üçte ikisinde 2-3 yıl içinde karaciğerde tekrar tümör geliştiğini vurgulayan Prof. Dayangaç, kemoterapi ve immünoterapi gibi modern tedavilerin ise ancak yüzde 10-15 oranında beş yıllık sağ kalım sağlayabildiğini kaydetti. Son yıllarda bu hasta grubunda giderek önem kazanan karaciğer naklinin büyük bir umut oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Dayangaç, Oslo Üniversitesi öncülüğündeki çalışmaların doğru seçilmiş hastalarda nakille beş yıllık sağ kalımın yüzde 60’a ulaştığını gösterdiğini söyledi.

BUGÜN TAMAMEN TÜMÖRSÜZ VE SAĞLIKLI

Her hastaya karaciğer naklinin uygulanamayacağını dile getiren Prof. Dr. Dayangaç, adayların uluslararası kriterlere uygun olması gerektiğini belirterek yaş, genel sağlık durumu, ana tümörün tamamen çıkarılmış olup üzerinden en az bir yıl geçmiş olması ve karaciğer dışında hastalık bulunmamasının temel koşullar olduğunu aktardı. Naklin yalnızca kapsamlı onkoloji merkezlerinde yapılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Dayangaç, Medipol Üniversitesi’nde hem güçlü bir onkoloji altyapısına sahip olduklarını hem de yöntemin etkinliğini bizzat gördüklerini ifade etti. Bugün 36 yaşında olan Sibel Karmış’ın süreci hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Dayangaç, karaciğerdeki tümörün damar yapılarına çok yakın olması nedeniyle cerrahi sonrası kısa sürede tekrar ettiğini, tüm seçenekler değerlendirildikten sonra konsey kararıyla karaciğer nakli yapıldığını ve hastanın iki yıl önce gerçekleşen naklin ardından bugün tamamen tümörsüz ve sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü belirtti.

TIBBİ ONKOLOJİDE NADİR BİR UYGULAMA: KARACİĞER NAKLİ

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Açıkgöz, kolon kanserinin karaciğere yayılım gösterdiği ileri evre olan Sibel Karmış’ın gerçekleştirilen nadir karaciğer nakli sürecini anlattı. Dr. Açıkgöz, Karmış’ın bağırsak tıkanıklığıyla başvurduğunu ve kolon kanseri nedeniyle acilen ameliyat edildiğini belirterek, operasyon sonrası yapılan tetkiklerde karaciğerde metastaz tespit ettiklerini aktardı. Hastada hızlı bir şekilde kemoterapiye başlandığını söyleyen Doç. Dr. Açıkgöz, metastazların küçülmesiyle hastanın karaciğerindeki kanserli odakların cerrahi olarak çıkarıldığını ifade etti. Bu işlem sonrası idame tedavisine geçildiğini ve hastanın yaklaşık 1–1,5 yıl bu tedaviyi aldığını belirtti.

YENİDEN METASTAZ VE NAKİL KARARI

Doç. Dr. Özgür Açıkgöz sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılında Karmış’ın karaciğerinde yeniden metastatik lezyonlar ortaya çıktı. Bunun üzerine hastanemizi Multidisipliner Cerrahi Konseyi toplandı ve organ nakli ekibiyle birlikte hastamızın durumunu ayrıntılı biçimde değerlendirdik. Tümörlerin yeniden cerrahi olarak çıkarılmasının riskli olabileceği görüşü öne çıkınca, literatürdeki başarılı sonuçlar da incelenerek hastaya karaciğer nakli seçeneği sunuldu. Hastamız bu süreci kabul etti ve 2023 yılında karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakil sonrası kontrollerinde hiçbir olumsuzluk görülmedi.”

“UMUDUNUZU KAYBETMEYİN”

Yaşadığı zorlu kanser sürecini anlatan 36 yaşındaki Sibel Karmış, 2019 yılında bağırsak ve karaciğere metastaz yapmış kanser teşhisi aldığını belirtti. Karmış, önce bağırsak ameliyatı, ardından iki ay sonra karaciğer ameliyatı geçirdiğini ve 2-3 yıl boyunca hastalığın tekrar etmediğini, ancak sonrasında yeniden alevlendiğini anlattı. Zorlu ameliyat süreci ve hastanede geçen iki aylık yatış sonrası doktorlarının nakil önerisiyle umut bulduğunu ifade eden Karmış, “Başta zor bir süreçti, ‘neden ben?’ diye düşündüm. Ama en azından kanserim bitti. Şimdi ilaçlarımı alıyor ve kontrollerime devam ediyorum. Umudunu kaybetmesinler, Allah’ın izniyle bir kapı açılıyor. Ben hocalarımı tanıdığım için çok mutluyum, Allah razı olsun” dedi.