Karabulut ailesi yine sarsıldı! Münevver Karabulut'un amcası ve yengesi hayatını kaybetti
Münevver Karabulut 2009 yılında cinayete kurban gitmişti. Karabulut ailesi yeni yılda bir acı daha yaşadı. Karabulut'un amcası ve yengesi, Balıkesir'in Susurluk ilçesi İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti.
İstanbul Bahçeşehir’de 3 Mart 2009 günü kan donduran bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesi, yeni yılda acı bir haberle sarsıldı. Karabulut ailesini yasa boğan kaza yeni yılın ilk gününde meydana geldi.
Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine varıldığında, bir otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü.
Yengesi olay yerinde hayatını kaybetti
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kazada, araçta bulunan Münevver Karabulut’un amcası ve babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenilen Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Amca hastanede öldü
Yaralı Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.