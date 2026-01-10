BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  GÜNCEL

Karabük’ün 200 yıllık ahşap ev yangında yok oldu

Karabük’ün 200 yıllık ahşap ev yangında yok oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında, Hacışaban köyünde Ali B’ye ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ev tamamen yandı.

Abone ol

Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Hacışaban köyünde Ali B'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Olumsuz hava nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
Olumsuz hava nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ı köpek ısırdı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ı köpek ısırdı
AKOM kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek
AKOM kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için İstanbul'da metroya düzenleme
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için İstanbul'da metroya düzenleme
Tekirdağ’da yangın çıkan evde korkunç olay! Bıçaklanmış halde bulundu...
Tekirdağ’da yangın çıkan evde korkunç olay! Bıçaklanmış halde bulundu...
Kim Jong-un'dan Vladimir Putin'e koşulsuz ve süresiz destek mektubu
Kim Jong-un'dan Vladimir Putin'e koşulsuz ve süresiz destek mektubu
Ilgar geçidi zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Ilgar geçidi zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen Firavun zihniyet çağrılara kulak asmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen Firavun zihniyet çağrılara kulak asmıyor
Bülent Arınç’tan Çakır’ın sözlerine sert tepki
Bülent Arınç’tan Çakır’ın sözlerine sert tepki
KKTC'de net asgari ücret 52 bin 738 TL oldu
KKTC'de net asgari ücret 52 bin 738 TL oldu
Derbi öncesi Buruk ve Tedesco'ya stad soruldu: Bu saatten sonra önemi yok
Derbi öncesi Buruk ve Tedesco'ya stad soruldu: Bu saatten sonra önemi yok
Rusya’dan Ukrayna’ya Oreşnik füzeleriyle misilleme
Rusya’dan Ukrayna’ya Oreşnik füzeleriyle misilleme