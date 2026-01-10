Karabük’ün 200 yıllık ahşap ev yangında yok oldu

Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan yangında, Hacışaban köyünde Ali B’ye ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ev tamamen yandı.Abone ol
Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Hacışaban köyünde Ali B'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.