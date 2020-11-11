Karabük'teki vicdansızlık! Hafize Atıcı'yı darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı

Karabük'te Arıcak köyünde yaşayan Hafize Atıcı, uyuduğu sırada diğer odadan gelen seslere uyandı. Atıcı, kalkıp odasından çıktığında bir kişiyle karşı karşıya geldi. Bu kişi, Hafize Atıcı’nın başına sopa ile vurdu.