Karabük'teki sel felaketinden korkunç görüntüler! Bina böyle yıkıldı...
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde 2 katlı bir bina yıkılırken 3 katlı bir bina ise yan yattı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar sonrası İncedere Çayı'ndaki su seviyesi yükselerek sele dönüştü. Meydana gelen sel felaketi sonrası 2 katlı bir bina çökerken 3 katlı bir bina yan yattı
Ayrıca Değirmenyanı köyünde ise elektrik direkleri devrilirken, köyde bulunan bir köprü sel sularının etkisiyle çöktü.
Uyarıları dikkate alan aileler, daha önceden evleri boşalttıkları için can kaybı yaşanmadı. Değirmenyanı köyünde 1 köprü çökerken, elektrik direkleri yıkıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Son durumu havadan görüntülendi
Suların çekilmesi sonrasındaki durum dron ile havadan da görüntülendi. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın da bugün Yenice’ye gelmesi bekleniyor.