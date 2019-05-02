Karabük'te yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı
KARABÜK'te, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Koraman (45), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
KARABÜK’te meydana gelen trafik kazasında tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir kişi yaralandı. Yaşanan kazanı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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2019’un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiği Türkiye’de sürücülerin yaya geçitlerindeki kurallara riayet etmediğinin son örneği Karabük’te yaşandı.
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Karabük’ün Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidini kullanarak tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Mustafa Koraman’a (46) hızla gelen Murat Gül idaresindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç çarptı.
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Çarpmanın etsiyle yola savrulan Koraman'ın yardımına önce çevredeki vatandaşlar yetişti.
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