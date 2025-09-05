Karabük'te Üniversite kaydına giden aile can verdi... Üç ölü 5 yaralı!
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların, üniversite kaydı yaptırmaya gittikleri öğrenildi.
Karabük’ün Eflani ilçesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında Eflani- Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana geldi.Mustafa Oğuz yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile 44 yaşındaki Yaşar Yarış'ın kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.
İKİ OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
Çarpışmanın ardından iki otomobilde de yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YANARAK CAN VERDİLER
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Yaşar Yarış ile aynı otomobilde bulunan babaanne Zeynep Yarış ve torunu 16 yaşındaki Zeynep Yarış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Üniversite kaydına giden 18 yaşındaki Halil Yarış'ın ise yaralandığı öğrenildi.
Kazada diğer sürücü Mustafa Oğuz ile otomobildeki Nezahat Oğuz, Ö.F.O. ve Y.O’nun da yaralandığı tespit edildi.