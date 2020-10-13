Karabük'te salyangoz toplayarak hayatlarının hatasını yaptılar

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz topladıkları gerekçesiyle 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Abone ol

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izin belgesi olmayan şahısların salyangoz topladığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 kişinin salyangoz topladığı tespit edilirken, şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salyangozlar doğal yaşam alanlarına tekrar bırakıldı.