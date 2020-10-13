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Karabük'te salyangoz toplayarak hayatlarının hatasını yaptılar

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz topladıkları gerekçesiyle 5 kişiye idari para cezası kesildi.

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Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izin belgesi olmayan şahısların salyangoz topladığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 kişinin salyangoz topladığı tespit edilirken, şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salyangozlar doğal yaşam alanlarına tekrar bırakıldı.

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