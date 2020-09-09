Karabük'te mucize bitkinin ekimi başladı! Kilosu 30 bin liradan satılıyor

30 bin liradan satılıyor: "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak da nitelendirilen, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilen çeşitlerine göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.