Karabük'te köye ayı indi
Demirören Haber Ajansı
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde Emin Yılmaz (55), Ramazan Bayramı tatili için geldiği köyünde iki kez ayı ile karşılaştı. Yılmaz, cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel" dedi.
İSTANBUL'dan Ramazan Bayramı tatili için memleketi Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Alınca köyüne gelen Emin Yılmaz, 2 defa ayı ile karşılaştı.
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Yılmaz, evin önündeki bahçede tahta çitin 10 metre gerisinden cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel. Şuna bak ya derbeder olmuş derbeder" dedi.
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Yılmaz, bir süre sonra otomobiliyle gezerken yine ayı ile karşılaştı.
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Yılmaz, otomobilinin içinden ayıya bu kezde korna çalarak, "Koca oğlan yürü oradan çabuk. Ne yapıyorsun orada? Hareket yok. Buraları mesken mi tuttun kimse yok diye? Sen anlaşıldın. Senin yerin buralarda" diye seslendi.
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