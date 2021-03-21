Karabük'te kadına şiddet! Gece saldırdı sabah 'Pide yaptırayım mı?' diye mesaj attı
KARABÜK'te avukat olan erkek arkadaşı ile buluşan genç kadın çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Gözüne defalarca yumruk yiyen kadın soluğu hastanede aldı. Genç kadın sabah gelen mesajla ise şaşkına döndü. Kadını darp eden saldırgan avukat bakın o mesajda ne yazdı...
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde B.Ü (21) isimli kadın, ortak arkadaşlarının evinde kendisine saldırıp, darp ettiğini iddia ettiği avukat S.A.’dan (47) şikayetçi oldu.
Safranbolu’da yaşayan B.Ü., 19 Mart gecesi iş çıkışında S.A. isimli erkek arkadaşıyla buluştu. Birlikte ortak bir arkadaşlarının evine giden ikili bir süre alkol aldı.
Daha sonra saldırgan tavırlar sergileyen S.A., iddiaya göre B.Ü.'ye küfretti. Bunun üzerine S.A. ile B.Ü. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., B.Ü.'yü boğazından tutarak sağ gözüne defalarca yumruk attı. Boğuşma sırasında evdeki cam kapıya da çarpan B.Ü.'nün, sağ kolunda ve elinde cam kesikleri oluştu. Evden kendisini dışarı atan B.Ü., hemen hastaneye gitti.