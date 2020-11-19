Karabük'te esnaf 2 ay bu projeyi düşündü ıhlamur kolonyasına talep patlaması!
KARABÜKLÜ esnafın 2 aydır üzerinde düşündüğü ıhlamur kolonyası tuttu. Esnaf, özellikle gurbetçilerin talep ettiği çam ve ıhlamur kolonyalarının siparişine yetişemediğini söylüyor.
Kamu kurumundan emekli olduktan sonra Yenice ilçesinde 15 yıldır esnaflık yapan Muzaffer Eren (61) pandemi sürecinde çam ve ıhlamur aromalı kolonya yaptırmaya karar verdi. Adapazarı’nda bir fabrika ile anlaşan Eren, hem ilçe ile özdeşleşen hem de özellikle nezle ve gribe karşı akla gelen ilk çözümlerden olan ıhlamurun kolonyasına gelen siparişlere yetişmekte zorlanır hale geldi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muzaffer Eren, pandemi sürecinde Yenice ile alakalı neler yapabileceğini düşünmeye başladığını belirterek, “Aklıma Yenice'nin ormanları, çam ağaçları geldi. Yenice’miz ıhlamur ağaçları ile çam ağaçlarıyla meşhur doğası ve havasıyla meşhur ormanlarımız var. Düşündüm, taşındım. Yenice için ıhlamur kolonyası ve çam kolonyası aklıma geldi." diye konuştu.
Eren, "Nasıl yapabiliriz diye planlar projeler kurduk iki aydan beri. Sonra Adapazarı'nda bir kolonya fabrikasıyla anlaştım” dedi.
"Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum"
Özellikle gurbette yaşayanların kolonyalara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Eren, “Şu an kolonyaları 10 günden beri piyasaya yetiştiremiyoruz. Yenice nüfusu merkez ve köyleri ile şu an 20 bin ama Yenice dışında gurbette bulunan sayısı 40 bini aşkın; Almanya'da, İstanbul'da, Antalya'da ve tüm vilayetlerde Yenice'de hemşerilerimiz var. Sosyal medyadan duymuşlar. Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum." ifadelerini kullandı.