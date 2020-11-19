Karabük'te esnaf 2 ay bu projeyi düşündü ıhlamur kolonyasına talep patlaması!

"Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum"

Özellikle gurbette yaşayanların kolonyalara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Eren, “Şu an kolonyaları 10 günden beri piyasaya yetiştiremiyoruz. Yenice nüfusu merkez ve köyleri ile şu an 20 bin ama Yenice dışında gurbette bulunan sayısı 40 bini aşkın; Almanya'da, İstanbul'da, Antalya'da ve tüm vilayetlerde Yenice'de hemşerilerimiz var. Sosyal medyadan duymuşlar. Son 10 günden beri ben bu kolonyaları yetiştiremiyorum." ifadelerini kullandı.