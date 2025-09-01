Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı! İkinci bir yangın daha çıktı, durum çok fena
Anadolu Ajansı
Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Öte yandan Kastamonu-Karabük sınırında çıkan ikinci yangına müdahale ediliyor. Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.
Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangına da müdahale sürüyor.
Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.
İşte bölgeden gelen son görüntüler...
