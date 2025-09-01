BIST 11.268
Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı! İkinci bir yangın daha çıktı, durum çok fena

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Öte yandan Kastamonu-Karabük sınırında çıkan ikinci yangına müdahale ediliyor. Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı! İkinci bir yangın daha çıktı, durum çok fena - Resim: 1

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı. Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı! İkinci bir yangın daha çıktı, durum çok fena - Resim: 2

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangına da müdahale sürüyor.

Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı! İkinci bir yangın daha çıktı, durum çok fena - Resim: 3

Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.

Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı! İkinci bir yangın daha çıktı, durum çok fena - Resim: 4

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

