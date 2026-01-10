BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Karabük'te 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı.

Abone ol

Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki B.Ç'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan 5'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Resim: 0

Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Resim: 1

Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Resim: 2

Karabük'te apartmanda can pazarı! Yangın nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Valilik, İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Valilik, İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "birlik" çağrısı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "birlik" çağrısı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
Bakan Göktaş duyurdu! Ulusal Vefa Programı'na 2026 yılı için 5,1 milyar lira kaynak ayrıldı
Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor
Terör örgütü YPG/SDG’nin Halep'te canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin tahliyesi sürüyor
CHP lideri Özgür Özel'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den 'en düşük emekli maaşı' açıklaması
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerine özel ayrıcalıklar
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerine özel ayrıcalıklar
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Samsun Yeşilkent Kavşağı açıldı! Bakan Uraloğlu: Toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız
Ticaret Bakanlığı: 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı
Ticaret Bakanlığı: 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Arkadaşına yardım etmek istedi bu hale geldi! "Ben yandım kimse yanmasın"
Arkadaşına yardım etmek istedi bu hale geldi! "Ben yandım kimse yanmasın"