GÜNCEL

Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı

Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi konakta çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Safranbolu ve Karabük belediyelerine bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında tarihi yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki Hakan H'ye ait 2 katlı tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.

