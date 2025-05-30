Karabük Üniversitesi Rektörünün aldığı maaşa bakın 5 ayrı yerden oluk oluk akıyor

KARABÜK Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın aldığı maaş inanılmaz. Rektör üniversiteden aldığı 150 bin lira maaşa ek olarak 5 ayrı kurumdan kendine maaş bağlatmış. Aylık geliri 1 milyon lirayı bulan rektör Fatih Kırışık, oturduğu villanın kirasını da üniversiteye ödetiyor. Karabük'te yayın yapan Nethaber'in aldığı maaşları listelemiş...

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Çankırı Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, 1.2 milyon TL'lik döner sermaye geliri aldığı ortaya çıkınca görevden alındı. Kendisine maaş bağlattığı ortaya çıkan rektörlere bir yenisi daha eklendi. Yabancı öğrencilerin karıştığı skandallarla gündeme gelen Karabük Üniversitesi bu kez Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın aldığı maaşla gündeme geldi. Karabük’te yerel Nethaber sitesinin haberine göre, aylık maaşı 150 bin lira olan Prof. Kırışık’ın, ayda 1.2 milyon lirayı bulan gelirinin dökümü şöyle:

- Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin döner sermayesinden her ay 200 bin lira ödenek.

- Teknokent yönetiminden 200 bin lira,

- Yabancı uyruklu öğrenci gelirleri ve üniversite döner sermayesinden 200 bin lira,

- Demir Çelik Enstitüsü’nden 150 bin lira

- ÖSYM ve AÖF gibi kuruluşlardan 50 bin lira.

60 bin liralık villanın kirasını da üniversite ödüyor

Maaşıyla birlikte aylık geliri 1 milyon lirayı bulan rektör ayrıca yurt içi seyahatlerden günlük 1250 lira, yurt dışı seyahatlerden de günlük 250 Euro harcırah alıyor ve epey sıklıkla gezilere gidiyor. Rektör Prof. Kırışık, Karabük Safranbolu’da çok pahalı bir villada oturuyor. Oturduğu villanın 60 bin liralık kirasını da üniversite ödüyor.

Rektör Kırışık, rektör olduktan sonra da iki tane sıfır Toyota marka araç satın aldı. Ankara’dan bir ev aldığını da kendisi açıklamıştı.