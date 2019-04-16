KaraborsaVAR!.

Türk futbolunda neler oluyor sorusunu sormaya bile artık gerek yok…

Futbol dışında her şey oluyor…

Hak, hukuk, adalet diyerek getirilen “VAR SİSTEMİNE” bile “ŞAİBE” bulaştırma başarısını göstermek, Türkiye dışında dünyanın hiçbir ülkesine nasip olmaz!

Öyle bir haldeyiz ki!

Güler misin ağlar mısın?

İki hafta önce Rize-Beşiktaş maçında sistem çalışmadığı için ev sahibi ekip iki net ofsayt golü yiyor…

Peki ne olacak?

“Ne yapalım. Sistem arızası nedeni ile göremedik.”

“Ya kardeşim TV başında maçı izleyenler görüyor da siz nasıl göremiyorsunuz” diyen yok...

Yani sizin anlayacağınız Türk futbolunda elimizi nereye atsak çamura bulaşıyor…

***

TFF’ye bakıyoruz…

2010-2011 şike sezonundan bu yana hiçbir inandırıcılığı kalmamış bir şekilde koltuk değnekleri ile yürüyor…

Başkanı ligin bitmesine 10 hafta kalmış “İddaa oyunlarının” sahibi olduğu için istifa ediyor...

Milli Takım eski Teknik Direktörü Fatih Terim’in görevine son verdiklerini kabul etmeyince mahkemeden “5 MİLYON TL’LİK” tazminat tokadı yiyor…

Yani yalan savunma işe yaramıyor!

“Paracı” diye algı yaptıkları Fatih Terim kazandığı bu tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayarak ikinci tokadı basıyor…

***

Hakemlerimize bakıyoruz…

Rahatlasınlar diye getirilen VAR sistemini bile ne yazık ki yüzlerine gözlerine bulaştırmayı başarıyorlar…

Öyle bir hal ki;

İstediklerine VAR…

İstemediklerine YOK…

Şu Fenerbahçe-Galatasaray maçına bir bakın!

Resmen G. Saray’ın şampiyonluk yolu kesilmiş…

Ses yok…

***

Kulüpler ibretlik…

“Battı balık yan gider” misali beş parasız borç içinde yüzerlerken, hala burunlarından kıl aldırmayıp sırtlarını devlete dayamak istiyorlar…

Çıkıp hiç kimse diyemiyor ki;

YETER…

KENDİ İŞ YERLERİNİZİ BAŞARI İLE YÖNETİRKEN, YÖNETTİĞİNİZ KULÜPLERİ NASIL BATIRIYORSUNUZ? BU PARALAR NEREYE GİDİYOR? ARTIK NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN…

Fenerbahçe’nin haline bir bakın!

Koskoca Fenerbahçe ligin bitimine 6 hafta kala düşme adayı 6 takımdan biri konumunda…

Başkanı, yönetimi kahramanlık edasında!

Ya Allah aşkına bu manzara kimin eseri!

Puan durumuna bakıp utanması gerekenler “Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik” diye hava basıyor. Taraftarı ise futbolcularını havai fişek gösterileri ile karşılıyor…

Mayıslarda şampiyonluk hesabı yapan koca Fenerbahçe, şimdi ligden düşer miyiz düşmez miyiz düşüncesinde…

Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon!

Hadi bağırın…

***

Peki Galatasaray…

Mali Genel Kurulda mali olarak ibra edilen yönetim, idari olarak ibra edilmeyince mahkemeye taşınıyor…

Mali yönden takdir edilip başarılı bulunup ibra edilen bir yönetim, aynı anda idari olarak ibra edilmeyip istifaya zorlanıyor…

Güler misiniz ağlar mısınız?

Bir garip kulüp!

Koskoca Galatasaray kulübünün hakkını, hukukunu korumakla mükellef olarak ortada sadece Fatih Terim kalıyor…

Nereye yetişsin…

Takımı mı yönetsin?

Kulübün içindeki kaosa mı el atsın?

TFF ve hakemlerle mi mücadele etsin?

Şöyle bir bakın Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe yöneticileri, eski teknik direktörü, taraftarı ona saldırıyor…

Çünkü biliyorlar ki Galatasaray’dan Fatih Terim’i çekip aldığınızda koskoca kulüp öksüz kalacak!

Ne yapsın o da kulübün hakkını yedirmemek için, taşın altına elini değil başını koyuyor…

***

Beşiktaş’ı soruyorsunuz!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sezon başından bu yana Şenol Güneş’i gönderme mücadelesinde başarılı olamamanın ezikliğini yaşıyor(!)

Kulüp batmış umurunda mı?

Bakın ne diyor eski asbaşkanı Levent Erdoğan;

“430 milyon TL olarak aldığımız borç neredeyse 3 milyar TL'ye yaklaşmış durumdadır. Açık bir hesap göremiyoruz.

Borcun 4 milyar TL'ye dayandığı iddiaları da doğru olabilir.

Sen kulübü bu kadar borca sok, sonra da meydanlara çıkıyor başkanlarımız 'erkek olan gelsin' diyor.

Kulübün anasını ağlat, borca sok ondan sonra oraya gelecek adam ne yapsın senin borçlarını, pisliklerini mi temizlesin? Sayın başkan bu borçları ödemeden, bir formülünü bulmadan da gidemez.

Fikret Orman stadı cebinden mi yaptı?

Bunların hepsini borçlanarak yaptı. Artık tefecilere kadar düştük.

Yıllık faiz 200 milyon TL. Hangi para ile bunu ödeyecek?

Kimse aday olamaz.

Fikret Orman’ın 3 milyardan yönetimle beraber sorumlu olması lazım…”

***

Spor medyasına bakıyorsunuz!

Nerede o cesur kalemler…

Nerede o TFF’yi denetleyen usta eller…

Türk spor basını artık güç odakları ve TFF tarafından yönetiliyor…

İsteyen istediğini yazamıyor…

Ne yapsın spor basını!

Ekmek artık aslanın ağzında!

Çok garip!

Türk futbolu kurgulanmış diye daha ligin ilk yarısında bu köşede “Şampiyon belli siz ikinciden haber verin” diye yazdım.

Gelinen nokta da işte budur…

Herkese adalet diye getirilen “VAR” sisteminin bile karaborsaya dönüştürüldüğü bir ligde şampiyon olsan ne yazar olmasan ne yazar!

Ama hakkın teslimini yapalım!

Türk futbolu layık olduğu şekilde yönetiliyor…

Şunu da hiçbir zaman unutmayın!

İLAHİ ADALETTE

ZAMAN AŞIMI YOKTUR!..