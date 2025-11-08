Karabağ Zaferi'nin 5. yılı geçit töreninden görüntüler Bakü'de Türk F-16'ları uçtu

Azadlık Meydanı'ndaki töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte izledi. Tören, üç ülkenin milli marşlarının çalınması ve 44 günlük savaşta şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.