Karabağ Zaferi'nin 5. yılı geçit töreninden görüntüler Bakü'de Türk F-16'ları uçtu
Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü, Bakü'de geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izlediği törende Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da geçiş yaptı, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar Bakü semalarında uçtu.
Azadlık Meydanı'ndaki töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte izledi. Tören, üç ülkenin milli marşlarının çalınması ve 44 günlük savaşta şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un tekmil verdiği sırada Cumhurbaşkanı Aliyev, "Selam asker" hitabıyla birlikleri selamladı ve liderler, kendilerine ayrılan bölümden töreni takip etti.
Azerbaycan ordusunun özel harekat birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, iç güvenlik birlikleri, Milli Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri geçiş yaptı.
Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı boyunca verdiği desteğin sembolü olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da geçitte yer aldı. İki ülke askerlerinin adımlarındaki uyum, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. 2. Karabağ Savaşı gazileri, büyük coşkuyla meydandan geçti.