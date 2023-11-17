Kara paranın sahibi kim ya da kimler

Sosyal mecrada “fenomen” diye tanımlanan bir grup var. Bu grubun üyelerinin her birinin ayrı ayrı saçmaladığı, farklı farklı demografik yapılara hitap ettiği kitleler var. Bu kitleler o fenomenler gibi giyinip, onlar gibi yürümeye, onlar gibi konuşmaya kısacası saçma sapan davranarak ünlenmenin derdindeler.

Bu fenomenler bir konuda dikkat çekip televizyon magazin programlarında tanınır olup, sonrasında nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde şaibeli zengin olup, şöhretli hayatın kapısını aralıyorlar.

Dilan ve Engin Polat’la bu durum daha bir gözler önüne serildi.

Sancaktepe’de varoş mahallesinden lüks villaya zıplamak,

Bir günde 750 bin TL harcadığını ekranlarda haykırmak,

Altın tozlu kahveyi yudumlamak,

Dolardan çiçek buketini kucaklamak,

Euro’yu saçına bigudi yapmak...

Sonrasını tüm Türkiye ekranlarda ve Instagram’dan izledi zaten.

Polatların kendilerini bu denli teşhir etmesi ve kamuoyu baskısı sonucu 1 Kasım’da göz altına alındılar.

Suç örgütü kurma,

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet,

Yasadışı bahis oynatma,

Mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkartmak,

Kara para aklamak.

Para aklama durumu var, bunda bir kuşku yok.

Ama asıl mesele gözden kaçıyor, kaçırılıyor.

Birileri bu kara parayı aklıyorsa, ortada bir kara para var demektir.

Bu kara paranın da bir sahibi var demektir.

Bu kara paranın sahibinin de bu parayı kazanma yönteminin yasa dışı olduğu ortadadır.

Günlerdir bu kara parayı aklayanlar gündem oldu.

Peki ama bu kara para kimin, aklatanlar kim ya da kimler?

Kirli paranın sahibine ulaşılması ve emniyetle paylaşılması gerekir ki, emniyette gereğini yapsın.

Polat ve benzeri binlercesi var, bu insanlar kimin kirli eli, kimin maşası.

Asıl mesele bu.

AKŞENER KIMLERE YOL VERDİ?

İyi Parti her gün yeni bir istifaya gebe

Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz’dan sonra sıra Cihan Paçacı’da.

Cihan Paçacı’da diğer isimler gibi Akşener’in çok yakınında ve siyasi yolculuğunda hep yanında olan bir isim.

Ama ona rağmen 24 Haziran’da yapılan 3. Olağan Kurultayda Başkanlık Divanı’nın dışında bırakıldı.

Akşener uzuncadır Cihan Paçacıya randevu vermiyormuş.

Cihan Paçacı son seçimde milletvekillerinden adaylık karşılığında alınan kayıt dışı para söylentilerinden dolayı rahatsızlık duyuyor.

Paçacının diğer bir rahatsızlığı da yerel seçimlerde İyi Partinin oyunun yüzde 10’un altında kalması ve bu yaşanacak durumun büyük sorunlar doğurması karşısında partinin ciddi problemler yaşayacağını ifade etmesi.

Cihan Paçacı yılların siyasetçisi olarak gidişatı doğru okudu. Grup toplantısında da oldukça rahatsız bir ifade yansımıştı yüzüne.

Cihan Paçacı siyaset adabını çok iyi bilen ve uygulayan Genel Başkan Akşener ile olan abi kardeş ilişkisinde kural ihlali yapmayacak kadar da nezaketli bir siyasetçidir.

Grup toplantısına Ümit Dikbayır ve Adnan Beker katılmadı. Adnan Beker Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz’ın yakınlığı parti çevresinde ve genel merkezde de bilinen bir durum. O nedenle Akşener’le arasının soğuduğu ve partiden uzaklaştığı söyleniyor.

Ümit Dikbayır parti içindeki dedikodu trafiğinden, iftira ve intikamdan rahatsız. Birde Dikbayır’da Cihan Paçacı gibi yerel seçimlerde aday göstermeyi doğru bulmuyor. Partinin daha da oy kaybedeceği endişesini taşıyor.

Bakıldığında haklı bir endişe AK Partisi karşısında en güçlü adayı destekleyen seçmen İyi Partiye oy vermez böyle bir durumda sınırda olan oylar daha da düşebilir.

Seçmende karşılığı yok

Bu durum İyi Partiyi hepten aşağı çekebilir. Bu senaryoda İyi Parti seçmenini kaybeder.